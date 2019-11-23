Епифаний: Для почтения погибших от голода в Украине надо 13 лет

Новости Украины:Епифаний убежден, что украинцы должны вспоминать жертв Голодомора-геноцицида.

Мы должны постоянно помнить о жертвах голодоморов, вспоминать виновников трагедий, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Об этом отметил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на странице в Facebook в День памяти жертв голодоморов.

"Живя современной жизнью, нам иногда трудно в полной мере постичь глубину трагедии, которую пережили наши соотечественники в прошлом веке, понять весь масштаб действия зла и преступлений против человечности...", - написал митрополит.

Епифаний считает, что "зло не должно скрываться", как это делалось ранее, на протяжении десятилетий, в условиях режима советской власти.

Говоря о массовости трагедий, митрополит отметил, что для того, чтобы почтить минутой молчания каждого из миллионов погибших в Голодоморе, понадобится почти 5000 дней, или более 13 лет.

"Почтим общей молитвой память всех жертв Голодомора - тех, кто погиб, кто терпел, кто пострадал. И пусть подобная беда на нашей земле никогда не повторится снова!", - добавил Епифаний.