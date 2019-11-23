У посольства РФ в Украине напомнили "о преступлениях страны-агрессора"

Новости Украины:Под зданием посольства РФ в Киеве прошла акция ко Дню памяти жертв Голодомора.

Во время акции у посольства РФ в Киеве в субботу активисты призвали украинское общество ценить независимость страны и не забывать о российской агрессии.

В акции участвовали около двух десятков активистов.

"Цель – очень проста, напомнить обществу о преступлениях, которые осуществила и продолжает осуществлять РФ, напомнить обществу, в какой стране мы живем, что Россия была, есть и еще будет вражеской страной, которая стала причиной очень многих жертв. И что мы должны ценить независимость, поскольку она дается нам такой большой кровью", - сказал глава киевского областного центра "Объединение добровольцев" Юрий Кашпировский журналистам во время митинга возле посольства России в Киеве в субботу.

По его словам, акцию проводят каждый год.

"Я не берусь комментировать политику, потому что пять лет был военным и считаю, что политики знают намного больше, чем мы. Но я против капитуляции, конечно, против бессмысленных жертв, которые сейчас случаются на фронте. Как военный человек я вижу только военный путь решения конфликта, к сожалению", - добавил он.

На воротах посольства разместили плакаты с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".

Акцию организовали представители "Объединения добровольцев" совместно с активистами "Всемирного движения патриотов Украины". Подобные митинги должны состояться возле российских дипломатических представительств во Львове, Харькове и Одессе.

В Украине в четвертую субботу ноября чтят память жертв голодоморов и политических репрессий. День памяти жертв голодоморов и политических репрессий был установлен указом второго президента Украины Леонида Кучмы в 1998 году.