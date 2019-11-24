Пляжи Рио-де-Жанейро пострадали от загрязнения нефтью (Фото)

Новости мира:Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейрою

ВМС Бразилии обнаружили первые нефтяные загрязнения побережья в штате Рио-де-Жанейро после разлива 6000 тонн нефти на северо-востоке страны в конце августа - начале сентября.

"Военнослужащие проводят мониторинг экологической обстановки, а Бразильский институт окружающей среды координирует работы по ликвидации загрязнений", - говорится в материале газеты Nacion.

По последней информации, в результате разлива нефти, который произошел у побережья Бразилии, загрязнены 724 пляжа в северо-восточной и юго-восточной части страны на территории 11 штатов.

Atención: #24Nov #Brasil Contaminada Rio de Janeiro por la marea de petróleo que ya abarca más de 800 km de costas Los izquierdistas de@Greenpeace se niegan a colaborar con el Gob de Bolsonaro Al parecer fue un tanquero que había zarpado desde #Venezuela rumbo a África pic.twitter.com/llPVYC0gLe — Der Einzige (@Golpealos) November 24, 2019

Среди загрязненных участков - пляжи, дельты рек и скальные образования.

Происхождение нефти в водах Бразилии по-прежнему остается неизвестным. Правительство страны обвинило в утечке греческое судно "Бубулинья", однако судовладелец, компания Delta Tankers, отвергла обвинения в утечке и сообщила о готовности работать со следствием.