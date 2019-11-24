Крушение самолета в Конго: число жертв возросло

Новости мира:После падения самолета в Конго погибло по меньшей мере 27 человек.

В результате падения пассажирского самолета компании Busy Bee на жилые дома в Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 27 человек.

Об этом информирует BBC.

"По меньшей мере 27 человек погибли после того, как пассажирский самолет врезался в дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго", - сообщили местные чиновники.

В число жертв входят девять человек из одной семьи, которые находились в одном из домов, пострадавших в результате катастрофы.

Напоминаем, небольшой самолет упал вскоре после вылета с аэродрома города Гома в воскресенье утром. Причина аварии до сих пор не выяснена. На борту находились 17 пассажиров и двое членов экипажа.