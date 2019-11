В Конго пассажирский самолет упал на жилой квартал: много погибших (Видео)

На востоке Конго вскоре после взлета потерпел крушение пассажирский самолет компании Busy Bee.

Как передает Reuters, спасатели вытащили из обломков 18 тел после того, как лайнер врезался в густонаселенный район в городе Гома.

По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, 19-местный Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту.

#BREAKING: Reports of multiple fatalities after a passenger plane believed to be carrying about 17 people crashed in Goma in the Democratic Republic of Congo

pic.twitter.com/ZLe4gfTtvX

— I.E.N. (@BreakingIEN) November 24, 2019