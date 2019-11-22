В небе над Лос-Анджелесом после взлета у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.Об этом сообщает CBSLA.
По словам одного из пассажиров, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель «взорвался и был охвачен пламенем». Из-за этого некоторые пассажиры начали кричать.
Спустя примерно час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления.
По словам представителя воздушной гавани, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.
EMERGENCY LANDING: Flames shoot out of a plane’s engine that just took off from LAX. Hear from terrified passengers tonight on @ABCWorldNews #LAX #Plane #Emergencylanding pic.twitter.com/wMKLttLkQB
— Will Carr (@WillCarr) 21 ноября 2019 г.
Рейс 113 следовал в Манилу, на борту находилось 347 пассажиров.
В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были пересажены на другой самолет.
Возгорание двигателя лайнера было видно с земли. Очевидцы, которым удалось снять инцидент, опубликовали видео в соцсетях.
Накануне самолет Boeing-738, следовавший рейсом Стамбул – Одесса, совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту. Из-за сильного ветра во время посадки у лайнера произошла поломка передних стоек шасси.