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В небе над Лос-Анджелесом после взлета у самолета загорелся двигатель

В небе над Лос-Анджелесом после взлета у самолета загорелся двигатель
07:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В аэропорту Лос-Анджелеса у самолета авиакомпании Philippine Airlines после взлета загорелся двигатель, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться.

Двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.Об этом сообщает CBSLA.

По словам одного из пассажиров, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель «взорвался и был охвачен пламенем». Из-за этого некоторые пассажиры начали кричать.

Спустя примерно час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления.

По словам представителя воздушной гавани, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.

Рейс 113 следовал в Манилу, на борту находилось 347 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были пересажены на другой самолет.

В Техасе на взлетной полосе столкнулось два самолета

Возгорание двигателя лайнера было видно с земли. Очевидцы, которым удалось снять инцидент, опубликовали видео в соцсетях.

Накануне самолет Boeing-738, следовавший рейсом Стамбул – Одесса, совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту. Из-за сильного ветра во время посадки у лайнера произошла поломка передних стоек шасси. 

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Лос-Анджелес, Самолет, Авиалайнер, Philippine Airlines, Boeing 777.
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