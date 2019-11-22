В одесском аэропорту из-за ветра Boeing совершил аварийную посадку: фото и видео

Новости Украины:В аэропорту Одессы при посадке самолет Boeing 737 подломил переднюю стойку шасси и потерял колесо.

Вечером, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку, сев на брюхо. Об этом сообщает "Думская".

Пассажиров эвакуировали при помощи надувных трапов. Самолет летел по маршруту

. Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. Десять минут они были в зоне ожидания, после чего повторили попытку посадить воздушное судно. На взлетно-посадочной полосе, между третьей и четвертой рулежными дорожками, борт TC-JGZ после касания подломил переднюю стойку шасси и потерял колесо. Полоса была в исправном состоянии.

Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов. Пострадавших нет.

При посадке самолета полоса была в исправном состоянии.

Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге и сработали вовремя. Аварийные службы аэропорта сработали вовремя

Это был уже второй инцидент за тот день в Одессе. Первый случился с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубаи. На взлете у него подломилась стойка шасси.

Ранее шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.