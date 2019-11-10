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В аэропорту Шарм-эль-Шейха задымился самолет из Запорожья

В аэропорту Шарм-эль-Шейха задымился самолет из Запорожья
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Запорожский самолет задымился в Шарм-эль-Шейхе.

Самолет авиакомпании Sky Up со 189 пассажирами, выполнявший рейс по маршруту Запорожье - Шарм-эль-Шейх, задымился при заезде на стоянку. Пострадавших нет.

Об этом в комментарии журналистам сообщили представители украинского лоукостера Sky Up.

"Посадка самолета B737 UR-SQH, который выполнял рейс SQP 7153 по маршруту Запорожье - Шарм-эль-Шейх, прошла в штатном режиме. При заруливании на стоянку было выявлено задымление, которое быстро погасили сотрудники аэропорта без подключения спецтехники. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет", - сообщил авиаперевозчик.

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Как отмечается, инженеры компании EgyptAir провели инспекцию в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Результаты удовлетворительные. Ради безопасности пассажиров авиакомпания приняла решение заменить тормоз и основное колесо.

В авиакомпании также сообщили, что это происшествие вызвало задержку следующего рейса и изменения в расписании других рейсов.

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Аэропорт, Самолет, Запорожье, Шарм-эль-Шейх.
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