В Харькове из-за тумана произошло ЧП с самолетом

Новости Украины:В густом тумане пилот дважды посадил авиалайнер с туристами из Харькова.

Пассажиры чартерного рейса «Шарм-эль-Шейх - Харьков» остались живы благодаря профессионализму пилота. По словам туристов, самолет 17 ноября прибыл в Харьков в условиях сильного тумана и не смог приземлиться из-за нехватки топлива, передает "Город Х".

Харьковчанка Ирина Ивченко поделилась пережитым в соцсетях. В Египет женщина летала отдыхать с мужем и двумя маленькими детьми. Говорит, по дороге в Шарм вылет перенесли на 10 часов из-за тумана. А на обратном пути туристы и вовсе попали в жуткую историю.

"Мы должны были идти на посадку в Харькове, но из-за отсутствия какой-либо видимости и нехватки топлива сделать это не удалось. Приземлились в Борисполе, в тех же условиях. Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове... туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей. А в голове крутилось "Что сказать супругу напоследок?", - рассказывает Ирина. По словам харьковчанки, на взлетной полосе уже стояла наготове пожарная машина с включенными мигалками.

"Но нам повезло. И прежде всего с пилотом! Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737-800 NG (189 пассажиров) - Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности. Спасибо, что мы живы!", - поблагодарила Ирина.

Ранее шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.