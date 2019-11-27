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Помпео посетит саммит НАТО в Великобритании, Марокко и Португалии

Помпео посетит саммит НАТО в Великобритании, Марокко и Португалии
05:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Госсекретарь США Майк Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа на саммите НАТО в Великобритании 3-4 декабря.

"Рад присоединиться к президенту Дональду Трампу на следующей неделе на встрече лидеров НАТО, чтобы отпраздновать 70-летие достижений НАТО и союзников", - написал Помпео в своем твиттере.

Он также добавил, что с 4 по 5 декабря отправится в Марокко на встречи, посвященные партнерству в области экономики и безопасности. А затем в Португалию, чтобы "подтвердить наши прочные связи и общие ценности".

Согласно распространенному сообщению госдепартамента, в Лиссабоне Помпео встретится с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и министром иностранных дел Аугусто Сантосом Силвой.

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"Лидеры вновь подтвердят крепкие американо-португальские отношения и обсудят американо-португальское сотрудничество по широкому кругу вопросов", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Португалия, Великобритания, Марокко, Госсекретарь США, Саммит НАТО, Майк Помпео.
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