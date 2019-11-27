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Среда, 27.11.2019
Премьер сделал прививку и запустил кампанию в Украине по вакцинации
Премьер сделал прививку и запустил кампанию в Украине по вакцинации
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Премьер сделал прививку и запустил кампанию в Украине по вакцинации

Премьер сделал прививку и запустил кампанию в Украине по вакцинации
04:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Алексей Гончарук подчеркнул, что в Украине, несмотря на распространенные мифы, достаточно вакцин.

Премьер-министр Алексей Гончарук сделал прививку и поручил руководителям областей Украины начать информационную кампанию о пользе вакцинации и опасности инфекционных болезней. Об этом Гончарук сообщил в Facebook.

По его словам, сейчас в Украине каждый второй взрослый не вакцинирован от дифтерии, среди детей прививки сделали 65%. В то же время показатели вакцинации против кори, паротита и краснухи значительно выше, например, среди детей до года — 76% вакцинированных, до 6 лет — 87%.

"Почему такая разница? Потому что в прошлом году после вспышки кори все вдруг побежали прививаться", — отметил глава правительства.

Во время селекторного совещания он поручил руководителям облгосадминистраций «начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней через низкий уровень вакцинации среди населения» и провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях, о результатах которого отчитаться Министерству здравоохранения.

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Также премьер подчеркнул, что в Украине, несмотря на распространенные мифы, достаточно вакцин. Напомним: по состоянию на конец октября в Украине было зафиксировано 20 случаев дифтерии в 2019 году.

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Украина, Алексей Гончарук, Вакцинации, Польза вакцинации.
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