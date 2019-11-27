Протестующие Колумбии исключили возможность диалога с президентом

Новости мира:В Колумбии отказались от переговоров с президентом - протесты будут продолжаться.

Протестующие в Колумбии отвергли переговоры, предложенные президентом Иваном Дюком, и планируют продолжать протесты.

Об этом сообщает Anadolu.

"Колумбийский национальный забастовочный комитет объявил в среду начало новой волны протестов, исключая возможность диалога, предложенного президентом Иваном Дюком", - говорится в сообщении.

Очередная акция протеста начнется с чествования памяти 18-летнего студента Дилана Круса, который погиб после ранения в столкновениях с полицейскими в Боготе во время протестов несколько дней назад.

Как сообщалось, в Колумбии 21 ноября начались общенациональные протесты против политики правительства по налоговой реформе, пенсиям. Также колумбийцы возмущены социальным неравенством и масштабной коррупцией.

В ходе протестов погибли три человека. В столице страны Боготе ввели комендантский час.