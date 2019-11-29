"Демонтаж режима": новые власти Судана распустили партию экс-президента

Новости мира:В Судане распустили партию свергнутого экс-президента.

Переходное правительство Судана одобрил в пятницу закон о роспуске бывшей правящей партии страны "Национальный конгресс" (НК) и отменило закон, что жестко регулировал права женщин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Судана, передает УНН.

По словам министра юстиции переходного правительства Насредина Абдельбари, закон про "демонтаж" режима Омара аль-Башира также позволяет осуществить конфискацию имущества основанной им партии. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук отметил в сообщении на своей странице в Twitter, что закон не является актом мести по отношению к бывшему руководству страны и имеет целью восстановление достоинства суданского народа. Объединение профсоюзов страны Суданская профессиональная ассоциация (СПА), что координировала протесты в апреле этого года, выпустило заявление, в котором назвало роспуск НК "важным шагом на пути к созданию демократического государства".

Новые суданские власти также отменил введенный аль-Баширом закон об общественном порядке, что жестко регламентировал поведение и одежда женщин по нормам исламского права. Нарушение закона каралось телесными наказаниями.

Отмечается, что данные изменения были одними из главных требований, которые выдвигались в ходе апрельских протестов.

Напомним, 11 апреля в Судане на волне многомесячных народных выступлений произошел военный переворот. Аль-Башир был свергнут, а власть взял в свои руки Военный совет. В сентябре в стране появился переходное правительство из кандидатов от оппозиции, а также Суверенная совет с участием военных и гражданских сил, которые должны в течение трех лет осуществить ряд коренных политических и экономических преобразований. Экс-президент находится в настоящее время под следствием, он обвиняется в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.