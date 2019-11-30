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Президент Бразилии обвинил Леонардо ДиКаприо в "поджоге" лесов Амазонии

Президент Бразилии обвинил Леонардо ДиКаприо в "поджоге" лесов Амазонии
07:42 Сегодня Телеграф

Новости мира:Глава Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в финансировании поджигателей тропического леса Амазонии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что американский актер Леонардо ДиКаприо спонсирует "неправительственные организации", которые организовывают лесные пожары в Амазонии, сообщает Associated Press.

В качестве доказательств политик привел факты, подтверждающие причастность членов НПО к поджогам.

Так, в минувший понедельник были задержаны несколько человек, которые пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, которые сами же и устроили.

По неподтвержденным данным, НПО получили от голливудской звезды полмиллиона долларов.

"Фотографируют, отправляют фото в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой НПО. ДиКаприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", – заявил Болсанару.

"Хотя мы и заслуживали поддержки, мы не финансировали целевые организации. На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их (Экологическая организация ДиКаприо Earth Alliance)," - заявил актер.

Напомним, Леонардо Ди Каприо пообещал выделить 5 миллионов долларов, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров. На саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в лесах Амазонии.

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Все по теме:

Бразилия, Амазония, Леонардо ди Каприо, Жаир Болсонару, Леса Амазонии.
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