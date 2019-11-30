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В Конго напали на центр борьбы с Эболой, есть жертвы

В Конго напали на центр борьбы с Эболой, есть жертвы
12:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Конго вооруженные боевики напали на центр по борьбе с лихорадкой Эбола, в результате чего погибли три человека.

По меньшей мере три человека погибли, еще несколько получили ранения в результате нападения вооруженных боевиков в центр по борьбе с лихорадкой Эбола на северо-востоке Демократической республики Конго. Об этом сообщили в службе безопасности страны, передает "Синьхуа".

По сообщениям, местные боевики поздно ночью напали на центр по борьбе с лихорадкой Эбола в провинции Итури, в результате трое медиков погибли, еще четыре были тяжело ранены. Боевики также подожгли автомобили и здания центра. Кроме того, центр по борьбе с лихорадкой Эбола в провинции Северное Киву также подвергся нападению.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что четыре сотрудника центра по борьбе с лихорадкой Эбола в районе шахт Биакато провинции Итури были убиты, еще пятеро получили ранения в результате нападения вооруженных боевиков.

Представитель ВОЗ сообщил, что после атаки все сотрудники организации были эвакуированы из района шахт Биакато, пострадавшие размещены в городе Гома - административном центре провинции Северное Киву.

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По словам представителя, в 2019 году зафиксировано 386 нападений на сотрудников здравоохранения, задействованных в ДРК в борьбе с лихорадкой Эбола, и соответствующую инфраструктуру, жертвами нападений стали 7 человек, еще 77 были ранены.

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Конго, Жертвы, Эбола, Лихорадка Эбола.
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