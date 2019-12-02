Количество жертв после перестрелки в Мексике возросло

Новости мира:Количество жертв после столкновения правоохранителей и бандитов в Мексике возросло до 20 человек.

Количество погибших в результате перестрелки между полицией и вооруженными членами наркокартеля в мексиканском штате Коауила возросло до по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.

"В воскресенье мексиканские силы безопасности убили еще семерых членов предполагаемого наркокартеля… в результате чего общее число погибших составило 20 человек", - говорится в информации.

Как сообщалось, в субботу мексиканские силовики отразили нападение членов наркокартеля в городке Вилла Юнион, в штате Коауила, примерно в часе езды на юго-запад от границы штата Техас.

На тот момент сообщалось, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере 14 человек: десять членов картеля и четверо полицейских.