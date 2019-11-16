Пограничник США подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Новости мира:Предполагается, что россиянин пытался нелегально пересечь границу США.

Пограничник вооруженных сил США ранил гражданина России на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении пограничной службы США, которая была опубликована в пятницу, 15 ноября, передает DW.

Инцидент произошел еще 14 ноября. Во время задержания между россиянином и сотрудником пограничной службы произошла драка неподалеку от города Люксвилл в штате Аризона, пограничник применил оружие. Гражданин РФ был доставлен на вертолете в больницу города Феникс, угрозы его жизни нет.

Представители российской дипмиссии в Хьюстоне заявили, что Генконсульство находится в контакте с полицией Аризоны и намерено в ближайшее время получить доступ к раненому россиянину. Дипломаты сообщили имя раненого гражданина РФ — Евгений Глущенко.

В конце сентября стало известно, что Конгресс США вновь отверг меры Трампа по строительству стены на границе с Мексикой. Президент США пытался добиться введения режима ЧС на южной границе страны, который позволит получить средства.

Как сообщалось ранее, в больнице штата Калифорния скончался 16-летний подозреваемый в стрельбе в средней школе в городе Санта-Кларита.