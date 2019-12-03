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В Австралии спасли женщину, которая 12 дней провела в пустыне

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В Австралии спасли женщину, которая 12 дней провела в пустыне
12:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция Австралии нашла живой местную жительницу, пропавшую две недели назад в пустыне.

В Австралии спасли женщину, которая 12 дней провела в пустыне. 52-летняя путешественница заблудилась вместе с двумя товарищами и собакой. Ее авто застряло в русле сухой речки. Об этом сообщает издание ABC.

Жительница Австралии Тамра МакБи-Райли вместе с двумя своими друзьями Клэр Хокридж и Фу Тран отправились в путешествие по континенту две недели назад. В самом начале пути машина туристов застряла в русле реки Финк.

Австралийцы безуспешно пытались высвободить транспорт на протяжении трех дней. Затем они решили пойти пешком на поиски людей. Туристы оставили на машине записку с предполагаемыми координатами своего маршрута.

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Воды у австралийцев не было, а из еды осталась пачка печенья. Благодаря записке полиция и нашла МакБи-Райли. Ее доставили в больницу с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами. Клэр Хокридж и Фу Тран числятся пропавшими без вести.

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Австралия, Пустыня, Клэр Хокридж, Фу Тран.
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