Новости мира:Полиция Австралии нашла живой местную жительницу, пропавшую две недели назад в пустыне.

В Австралии спасли женщину, которая 12 дней провела в пустыне. 52-летняя путешественница заблудилась вместе с двумя товарищами и собакой. Ее авто застряло в русле сухой речки. Об этом сообщает издание ABC.

Жительница Австралии Тамра МакБи-Райли вместе с двумя своими друзьями Клэр Хокридж и Фу Тран отправились в путешествие по континенту две недели назад. В самом начале пути машина туристов застряла в русле реки Финк.

Австралийцы безуспешно пытались высвободить транспорт на протяжении трех дней. Затем они решили пойти пешком на поиски людей. Туристы оставили на машине записку с предполагаемыми координатами своего маршрута.

Воды у австралийцев не было, а из еды осталась пачка печенья. Благодаря записке полиция и нашла МакБи-Райли. Ее доставили в больницу с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами. Клэр Хокридж и Фу Тран числятся пропавшими без вести.