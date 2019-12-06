В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погиб человек

Новости мира:Как минимум один человек погиб при взрыве, прогремевшем 5 декабря на одном из нефтепроводов в Нигерии.

В результате взрыва нефтепровода в столице Нигерии - Лагосе - погиб минимум один человек.

Об этом Синьхуа сообщил представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ибрагим Фаринлое.

“Двое человек были привлечены к инциденту. К сожалению, один человек погиб, но вторая выжила”, - сказал Фаринлое.

По его информации, причиной взрыва стала авария, а не работа воров, как во время предыдущих подобных случаев. К месту инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.

Синьхуа напоминает, что в июле в результате взрыва нефтепровода в окрестностях Лагоса погибли 12 человек. Нигерийские нефтепроводы часто становятся жертвой вандалов, которые пытаются украсть нефть, чем провоцируют взрывы.