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Сотни мужчин в Нигерии спасли из рабства

Сотни мужчин в Нигерии спасли из рабства
07:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Злоумышленники в большом доме в Нигерии незаконно удерживали и пытали около 500 мужчин.

В ходе обыска большого дома в Нигерии освободили около 500 мужчин и мальчиков, удерживаемых там силой и подвергаемых постоянным пыткам.

Об этом сообщает ВВС.

"Нигерийская полиция сообщает о спасении около 500 человек из здания в северном городе Кадуна, где их удерживали и предположительно подвергали пыткам", - говорится в сообщении.

Полиция штата Кадуна провела обыск большого дома после сообщения о подозрительной деятельности. Там были обнаружены около 500 мужчин и мальчиков разного возраста, некоторые из них были закованы. Все спасенные пройдут медицинские и психологические обследования.

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Начальник полиции штата Али Джанга предположил, что случай в так называемом доме пыток связан с человеческим рабством.

Заложники, среди которых были не только нигерийцы, утверждают, что их пытали, подвергали сексуальному насилию, морили голодом и никуда не выпускали - в некоторых случаях в течение нескольких лет.

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Не понятно, как заложники попали в этот дом. Некоторые из обнаруженных детей сообщили полиции, что их отвезли туда родственники, считая здание школой Корана. Однако нет доказательств того, что здание когда-либо было школой.

Полиция арестовала восемь подозреваемых по делу.

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Нигерия, Рабство, Пытки.
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