Мужчина в Нигерии попытался улететь на самолете оригинальным способом

Новости мира: В Нигерии мужчина залез на крыло самолета перед вылетом.

В международном аэропорту в нигерийском городе Лагос мужчина залез на крыло самолета перед вылетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По данным авиационных властей Нигерии, был задержан нарушитель, который забрался на крыло коммерческого самолета, который готовился вылететь из самого загруженного аэропорта страны.

На видео пятничного инцидента в международном аэропорту в Лагосе также можно заметить паниковавших пассажиров, которые, похоже, стремились покинуть самолет.

How did this airport security breach even happen? We should question the authorities. #azmanair pic.twitter.com/DuedJBnUGc — Joe Aviation Services Ltd. (@JoeAviationSer1) 20 июля 2019 г.

Как заявила представительница Федерального управления авиации Нигерии Генриетта Якубу, самолет Azman Air ждал разрешения от авиадиспетчеров. Она сообщила, что его отправили обратно на "тщательную проверку" перед отправкой в Порт-Харкорт.

Было неясно, как мужчина добрался до самолета или каково было его намерение, пишет издание.