Мужчина в Нигерии попытался улететь на самолете оригинальным способом

В международном аэропорту в нигерийском городе Лагос мужчина залез на крыло самолета перед вылетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По данным авиационных властей Нигерии, был задержан нарушитель, который забрался на крыло коммерческого самолета, который готовился вылететь из самого загруженного аэропорта страны.

На видео пятничного инцидента в международном аэропорту в Лагосе также можно заметить паниковавших пассажиров, которые, похоже, стремились покинуть самолет.

How did this airport security breach even happen? We should question the authorities. #azmanair pic.twitter.com/DuedJBnUGc

— Joe Aviation Services Ltd. (@JoeAviationSer1) 20 июля 2019 г.