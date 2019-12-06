В Австралии конфисковали рекордную партию наркотиков

Новости мира:Полицейские в Австралии обнаружили 1,5 т метамфетамина, который преступники перевозили из Таиланда.

Австралийская полиция обнаружила рекордную партию метамфетамина на сумму 820 миллионов долларов США, поступившую из Таиланда. Об этом сообщает CNN.

"Австралийские правоохранители обнаружили рекордную партию метамфетамина на сумму 820 миллионов долларов. Наркотики были спрятаны в стереодинамиками, которые были привезены из Таиланда", - говорится в сообщении.

По данным полиции, речь идет о 1596 кг метамфетамина.

Также в ходе осмотра нескольких мест в Мельбурне было обнаружено еще 37 кг героина стоимостью 12,6 млн долларов США.

Трем подозреваемым по делу грозит пожизненный срок лишения свободы.

Как сообщалось, полиция в австралийском штате Квинсленд конфисковала партию экстази стоимостью около 61 миллионов долларов США.