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Премьер Канады: Мы планируем за 30 лет свести к нулю вредные выбросы

Премьер Канады: Мы планируем за 30 лет свести к нулю вредные выбросы
23:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Джастин Трюдо: К 2050 году правительство хочет сократить количество парниковых газов до нуля.

Канада и в дальнейшем будет ставить себе амбициозные цели по уменьшению выбросов парниковых газов.

Об этом заявил в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы должны действовать немедленно, чтобы защитить окружающую среду... Наше правительство и в дальнейшем ... будет устанавливать амбициозные цели для достижения нулевых выбросов до 2050 года", - сказал Трюдо.

В Японии рекордно сократились выбросы парниковых газов

Он добавил, что Канада также увеличит площадь защищенных природных зон и будет вкладывать средства в развитие более экологичного транспорта. "В то же время, мы будем работать над доставкой канадских ресурсов на рынки и предоставим поддержку канадцам, занятым в энергетическом секторе", - отметил глава правительства Канады.

Напоминаем, очередные парламентские выборы прошли в Канаде 21 октября. По их результатам больше всего мандатов получила Либеральная партия Джастина Трюдо.

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Канада, Парниковые газы, Джастин Трюдо.
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