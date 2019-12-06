Премьер Канады: Мы планируем за 30 лет свести к нулю вредные выбросы

Новости мира:Джастин Трюдо: К 2050 году правительство хочет сократить количество парниковых газов до нуля.

Канада и в дальнейшем будет ставить себе амбициозные цели по уменьшению выбросов парниковых газов.

Об этом заявил в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы должны действовать немедленно, чтобы защитить окружающую среду... Наше правительство и в дальнейшем ... будет устанавливать амбициозные цели для достижения нулевых выбросов до 2050 года", - сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада также увеличит площадь защищенных природных зон и будет вкладывать средства в развитие более экологичного транспорта. "В то же время, мы будем работать над доставкой канадских ресурсов на рынки и предоставим поддержку канадцам, занятым в энергетическом секторе", - отметил глава правительства Канады.

Напоминаем, очередные парламентские выборы прошли в Канаде 21 октября. По их результатам больше всего мандатов получила Либеральная партия Джастина Трюдо.