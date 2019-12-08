В Ливии российские наемники сбили американский беспилотник

Новости мира:В Ливии был сбит американский беспилотник, предположительно российскими наемниками.

Американские военные предполагают, что невооруженный беспилотник, который исчез в прошлом месяце во время полета рядом со столицей Ливии, был на самом деле сбит российскими наемниками, действующих в этой стране. Пентагон требует вернуть обломки беспилотника, заявил в интервью Reuters представитель Африканского командования США, передает Голос Америки.

Российские наемники, по сообщению, действуют в Ливии в интересах Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой командующим Халифой Хафтаром.

Хафтар стремится захватить столицу страны Триполи, которая сейчас сохраняется за международно признанным правительством национального согласия Ливии.

Генерал Армии США Стивен Таунсенд, который возглавляет Африканское командование, предусматривает, что операторы ПВО, которые сбили беспилотник, сначала “не знали, что это был американский беспилотный аппарат”.

“Но они точно знают теперь, кому принадлежит (этот беспилотник) и отказываются его возвращать. Они говорят, что не знают о его местонахождении, но я им не верю”, — говорится в заявлении Таунсенда Reuters.

По оценкам американских военных, беспилотник могли сбить или контрактники российской частной военной компании, или силы так называемой ЛНА, управляемой Хафтаром. Именно они отвечали за противовоздушную оборону в районе, где 21 ноября перестал выходить на связь американский дрон. Об этом заявил представитель Африканского командования, полковник ВВС Кристофер Карнс.

По словам КАРНС, в США считают, что американский беспилотник был принят ошибочно по беспилотник оппозиционных сил.

Представитель ливийского правительства национального согласия заявил Reuters, что, судя по всему, дрон был сбит российскими наемниками.

Российские власти отрицают использование военных контрактников за рубежом, и говорят о том, что все российские граждане, участвующие в иностранных войнах, является “добровольцами”. В ЛНА также отрицают использование иностранной военной помощи.

Действующий и бывший российские наемники сообщили Reuters, что начиная с сентября ЛНА пополнили несколько сотен наемников, действующих по заданию российской частной военной компании.

Высокопоставленные военные, связанные с Правительством национального согласия, и западные дипломаты также подтвердили наличие российских наемников в Ливии.