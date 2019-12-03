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Лидеры Британии, ФРГ, Франции и Турции обсудили Сирию и Ливию

Лидеры Британии, ФРГ, Франции и Турции обсудили Сирию и Ливию
20:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Джонсон, Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию, новая встреча в таком формате пройдет в феврале.

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Бориса Джонсона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась во вторник "на полях" саммита НАТО в Лондоне, стороны обсудили Сирию.

"По большей части, речь шла о Сирии. Мы согласны в том, что борьба против ИГИЛ должна быть продолжена и завершена", - сказала журналистам по итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, стороны планируют оставаться в контакте по этому вопросу.

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Стороны, отметила канцлер, поддерживают политический процесс урегулирования через Конституционный комитет.

Кроме этого, участники встречи обсудили ситуацию в Ливии.

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"Мы договорились и дальше работать в этом формате пока на уровне советников. В феврале следующего года мы снова встретимся в этом формате", - указала канцлер.

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Сирия, Германия, Турция, Франция, Великобритания.
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