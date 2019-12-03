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Президент Литвы: Основные угрозы для НАТО исходят от России

Президент Литвы: Основные угрозы для НАТО исходят от России
19:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Литвы в НАТО призвал признать Россию угрозой.

Литовский президент Гитанас Науседа призвал собравшихся в Лондоне лидеров стран НАТО рассматривать Россию как угрозу существующему миропорядку.

"Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО", - сказал литовский президент журналистам в британской столице во вторник.

"В данный момент, я считаю, что крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России", - добавил Науседа.

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Он также призвал НАТО не закрывать глаза на действия России на Украине, в Молдавии и Грузии.

"Да, есть и терроризм, есть и укрепляющийся Китай, и подход к его экономической экспансии, но, прежде всего, мы не должны забывать о том, что на этом блюдце, если можно так выразиться, есть и Россия, и ее действия в Грузии, Молдавии, Украине, которые вовсе не закончились", - подчеркнул литовский президент.

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"Не видеть этого - значит не хотеть видеть мир таким, каким он является", - добавил Науседа.

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НАТО, Россия, Литва, Гитанас Науседа.
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