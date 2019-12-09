В Танзании за год почти 100 человек было убито дикими животными

Новости мира:В Танзании почти сто человек погибли в 2019 году получив смертельные ранения от диких животных.

Жертвами нападений диких животных в Танзании в период с июля 2018-го по июль 2019 года стали 96 человек, еще 90 получили ранения.

Об этом сообщает Синьхуа.

«В период с июля 2018 года по июль 2019 года в Танзании по меньшей мере 96 человек погибли, еще 90 получили ранения в результате нападений диких животных на фермерские хозяйства и жилые районы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, постоянный секретарь министерства природных ресурсов и туризма Танзании Адольф Мкенда заявил, что число жертв диких животных в этой восточноафриканской стране значительно выросло за год.

Так, в период между июлем 2017-го и июлем 2018 года по всей стране от нападений диких животных погибли 39 человек, еще 37 пострадали.

По словам чиновника, лидерами по числу убийств являются слоны, львы, бегемоты и крокодилы.

Мкенда добавил, что большинство людей погибли в результате нападений диких животных на поселения, а не в условиях дикой природы.