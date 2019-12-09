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Лесные пожары в Австралии: власти объявили чрезвычайное положение

Лесные пожары в Австралии: власти объявили чрезвычайное положение
08:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австралии вновь вспыхнули масштабные природные пожары, в некоторых регионах объявлен режим ЧС.

Самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс объявил чрезвычайное положение из-за лесных пожаров на фоне призывов к правительству предпринять больше действий для противодействия изменению климата. Об этом пишет ABC-news.

Министр по чрезвычайным ситуациям штата Дэвид Эллиотт заявил, что жители столкнулись с тем, что "может быть самой опасной неделей лесного пожара, которую когда-либо видела эта страна".

Пожары на северо-востоке штата за несколько дней унесли жизни трех человек, разрушили более 150 домов и более 1 миллиона гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий.

По словам комиссара скорой помощи Доминика Моргана, врачи и медработники лечили более 100 человек от травм, связанных с пожаром, в том числе 20 пожарных. Органы здравоохранения призвали жителей не выходить на улицу.

В Австралии вновь вспыхнули масштабные лесные пожары

Прогнозируется, что во вторник, 10 декабря, пожарная обстановка в Новом Южном Уэльсе будет хуже, чем в пятницу.

Правительство штата объявило, что более 600 школ и колледжей будут закрыты во вторник из-за риска пожара. Австралийские военнослужащие вышли на подмогу 1500 пожарным, которые пытаются справится с огнем.

Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек.

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Пожары, Австралия, Лесные пожары, Новый Южный Уэльс, Пожары в Австралии.
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