На новозеландском острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана

Новости мира:В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд в 270 км от Окленда началось извержение вулкана, пострадали 20 человек.

Извержение вулкана началось в новозеландском острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от города Окленд. Об этом в понедельник сообщила государственная геодезическая служба Новой Зеландии..

По данным ведомства, извержение вулкана началось около 14:15 по местному времени (3:15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого, а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

"Первоначально считалось, что на острове или рядом с ним во время извержения находилось около 100 человек, теперь мы считаем, что их было меньше 50", - сообщает пресс-служба полиции.

Полиция работает с Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям для координации поисково-спасательной операции после извержения вулкана.

Как сообщает издание New Zealand Herald, 20 человек, которые, предположительно, находились на острове в момент извержения. Спасатели считают, что некоторые из них получили травмы. В данный момент на остров, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В городской больнице округа Вакатан был создан центр экстренного реагирования и открыто штаб сил гражданской обороны.

Уайт-Айленд — единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 — начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.