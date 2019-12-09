Мир все больше вооружается: обнародованы новые цифры

Новости мира:Во всем мире выросли продажи оружия - лидерами продаж являются США.

Продажи оружия во всем мире выросли на 4,6%. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), который обнародовал сегодня новые данные.

Пятерку лидеров рейтинга занимают исключительно компании, расположенные в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. В 2018-м общий объем продаж пяти американских компаний составил 148 млрд долларов – 35% от общего объема продаж оружия в рейтинге SIPRI топ-100.

Американские компания являются лидерами продаж вооружение, имея долю в 59%. Россия имеет долю в 8,6%, Великобритания - 8,4%, Франция - 5,5%. Всего компании США продали оружия на 246 млрд долларов.

Фото: Укроборонпром

Интересно, что "Укроборонпром" занял 71-е место в списке из 100 компаний мира, его продажи составили 1,3 млрд долларов.