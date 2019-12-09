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Понедельник, 09.12.2019
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В Азовском море ВСУ сформировали дивизион надводных сил

В Азовском море ВСУ сформировали дивизион надводных сил
10:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВМС ВСУ

Новости Украины:Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море.

В Азовском море Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали дивизион надводных сил, сообщил командующий видом сил Игорь Воронченко.

В ходе торжеств по случаю наименования очередного малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) для ВМС в Одессе Воронченко сообщил, что пунктами базирования нового дивизиона стали порты Бердянска и Мариуполя.

По словам командующего ВМС, до формирования дивизиона имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон", которая была сформирована с переброской двух МБА, переходом в Азовское море поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец". Также в тактическую группу должны были войти два МБАК "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые были захвачены Россией вместе с экипажами 25 ноября 2018г и возвращены 20 ноября 2019г в недееспособном состоянии.

В настоящее время в составе дивизиона находятся: поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500); морской буксир "Корец" (A830); МБАК "Лубны"; МБАК "Кременчуг". Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.

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Вместе с тем, как сообщает пресс-центр Командования ВМСУ, очередной построенный по заказу Военно-морских сил МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155) получил название "Костополь".

"Уже в ближайшее время малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" ждут ряд государственных испытаний, по результатам которых, он будет включен в состав Военно-морских сил ВС Украины, где украинский катер начнет свой боевой путь в деле защиты независимости и территориальной целостности государства", - говорится в сообщении на странице ВМС в соцсети Фейсбук.

Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155 (малый бронированный артиллерийский катер), построенный на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).

МБАК проекта 58155 ("Гюрза-М") спроектирован ГП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев). Серийно производится с 2012 года, поставляется в ВМСУ с конца 2015 года.

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МБАК класса "Гюрза-М" предназначен, в том числе, для охраны и обороны портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны госграницы, участия в разноплановых операциях Госпогранслужбы в акватории Черноморско-Азовского бассейна. Катер имеет водоизмещение 51,1т, крейсерскую скорость - 25 узлов, экипаж – 5 чел., дальность автономного плавания – 900 миль. В состав вооружения МБАК входят пушка, пулемет и ракетные комплексы.

Стратегия ВМС ВСУ-2035 предусматривает пополнение украинского флота, в том числе, порядка 20 ед. МБАК класса "Гюрза-М", который соответствует европейским и НАТОвским стандартам.

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Азовское море, ВМС ВСУ, Море, Военно-морские силы, Надводные силы.
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