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Командующего ВМС Украины Воронченко наградили национальным орденом Франции

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Командующего ВМС Украины Воронченко наградили национальным орденом Франции
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВМС ВСУ

Новости Украины:Посол Франции вручил командующему ВМС Украины Воронченко орден "За заслуги".

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в субботу в Одессе вручил командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игоря Воронченко орден Французской Республики "За заслуги".

Как сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ на странице в Фейсбуке, награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции "Commandant Birot".

"Президент Франции Эмманюэль Макрона лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно, и, в частности, о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствует стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе", - приводит слова посла пресс-служба командования ВМС.

Посол Франции отметил, что в будущем будут развиваться отношения между Военно-морскими силами Франции и Украины.

В свою очередь Воронченко подчеркнул, что каждое прибытие корабля - это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе.

"Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские Силы как можно быстрее получали совместимости со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - сказал Воронченко.

Как сообщалось, 28 ноября в порт Одессы с четырехдневным визитом зашел корвет Военно-морских сил Франции "Commandant Birot".

Программа визита "Commandant Birot" в Одессу предусматривает встречи с представителями ВМС Украины и ряд других мероприятий. Уход корабля запланирован на 1 декабря.

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Французский корабль находится в Черном море с 22 ноября, с тех пор он уже посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО.

"Commandant Birot" был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году. Он постоянно базируется на французской военно-морской базе в Тулоне. Его основные задачи - поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

Корвет назван в честь Роджера Биро, командира корвета сил Свободной Франции "Мимоза", который был потоплен немецкой подводной лодкой в ночь с 8 на 9 июня 1942г.

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Франция, ВМС ВСУ, Орден, Игорь Воронченко.
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