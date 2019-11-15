Воронченко: Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе (Фото)

Новости Украины:Такое заявление сделал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, выступая на Международной конференции по безопасности.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 во время учений летом этого года отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе.

Об этом на третьей Международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона сказал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает Думская.

Отмечается, что провокационные учения российские военные провели 10 июля этого года. Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от города Одессы, после чего отвернули в сторону Босфора.

Международная конференция по морской безопасности стран Причерноморского региона Воронченко констатировал, что Россия систематически наращивает свое военное присутствие в Черном море.

По словам адмирала, за пять лет, прошедших после захвата Крыма, количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи. Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования "Калибр". Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 штук.

Как отмечается, при помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

В настоящее время РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов - истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

"В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп. Напряженной остается ситуация в Азовском море. Из-за блокирования движения судов в Керченском проливе только за этот год порты Мариуполя и Бердянска потеряли 43% доходов", - сказал Воронченко.

В Одессе состоялась Международная конференция по морской безопасности стран Причерноморского региона, в ходе которой командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко выступил с докладом об усилении боевого потенциала РФ в Крыму и создании в регионе многоэшелонной системы противокорабельной обороны.