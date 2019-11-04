Три военных российских корабля вошли в Черное море

Российские корабли проходили в сопровождении двух лодок береговой охраны.

Из Мраморного в Черное море по Босфорскому проливу прошли три военных корабля Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.

Первым пролив прошел военный буксир с бортовым номером 304, за ним – тральщик "Ковровец" – 907. Последним проход совершил противодиверсионный катер с бортовым номером 841.



Во время прохода военных кораблей через Босфор на палубах несли вахту военнослужащие, наблюдалось большое количество военных.

Напомним, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина семь раз обращалась к Российской Федерации с требованием вернуть захваченные в ноябре 2018 года корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", но не получила никакого ответа.