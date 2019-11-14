Загороднюк: Угрозы для Украины растут из-за действий РФ в Черном и Азовском морях

Новости Украины:Таким мнением поделился Министр обороны Украины, выступая на открытии ІII Международной конференции по вопросам морской безопасности в Одессе.

Военные угрозы для Украины в Азовском и Черном морях постоянно растут вследствие действий России.

Об этом на своей странице Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загородюк, участвующий в открытии ІII Международной конференции по вопросам морской безопасности в Одессе.

"Военные морские угрозы для Украины на Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновна в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развития морской индустрии. Без мощных ВМС эти проблемы не решить", - заявил министр.

Загороднюк подчеркнул, что конференция в Одессе - это подтверждение постоянных планов Украины восстановить ВМС, которые с оккупацией Крыма потеряли значительную часть своих возможностей.

"По Стратегии 2035, мы защищаем прибрежные воды Украины и наши интересы в исключительной морской экономической зоне, восстанавливаем морскую инфраструктуру, воспитываем мотивированный персонал, создаем пакет социальной поддержки для того, чтобы наши ВМС полностью могли сконцентрироваться на победе и эффективной защите наших национальных интересов", - отметил министр.По его словам, участие в конференции принимают также временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, представители дипломатического корпуса стран НАТО и партнеров, контр-адмиралы, адмиралы, специалисты по морскому праву и др.