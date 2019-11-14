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Министр обороны заговорил об отмене срочной службы в Украине

Министр обороны заговорил об отмене срочной службы в Украине
12:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Андрей Загороднюк пообещал уже в 2020 году показать "дорожную карту" отмены срочной службы.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что модель срочной службы не имеет будущего в Украине. Об этом он рассказал в эфире радио "Армия FM". 

Министр отметил, что за последние 5 лет трагического опыта войны у наших военных появились "новые разработки и новые идеи", а западные специалисты отмечают высокий профессионализм украинских воинов.

Глава Минобороны также рассказал, что для реформирования ВСУ наступило благоприятное время, ведь в комитете по безопасности и обороне в ВР сейчас находятся "молодые нормально развитые, цивилизованные прогрессивные люди", с которыми  приятно работать.

Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв

Загороднюк, говоря о срочной службе, рассказал, что отслужившие "срочники" не возвращаются в качестве резерва и поэтому резерв должны формировать добровольцы. Кроме того, по мнению министра, должна развиваться концепция территориальной обороны. 

"Сильную территориальную оборону должны составлять бывшие военнослужащие, ветераны, люди, которым просто нравится военная тематика, но они не хотят подписывать контракт и не видят себя все время в армии", -  подытожил Загороднюк.

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Армия, ВСУ, Срочная служба, Контрактная служба, Андрей Загороднюк.
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