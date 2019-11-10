Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв

Новости Украины:Украина движется к отмене обязательного призыва в армию.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина движется к отмене обязательного призыва в армию.

Об этом он заявил в эфире "ТСН.Тиждень".

"Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это - позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное - каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищенные права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", - сказал Загороднюк.

Он также отметил, что хорошая и современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины.

Напомним, с 1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную воинскую службу, который продлится до конца года. На службу привлекут чуть более 15 тысяч новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку.