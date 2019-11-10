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Министр обороны о возможности вторжения РФ с юга: Мы всегда чувствуем угрозу

Министр обороны о возможности вторжения РФ с юга: Мы всегда чувствуем угрозу
20:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Министр обороны Украины говорит, что угроз вторжения РФ со стороны юга в ближайшее время не видят.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1 министр обороны, комментируя слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины, а также отвечая на вопрос о том, ощущается ли такая угроза, сказал: "Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам ещё с начала года".

Загороднюк подчеркнул, что процесс милитаризации в Крыму продолжается. "Мы это отслеживаем, наша разведка работает, мы знаем о действиях врага", - сказал он.

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При этом министр обороны добавил: "Но у нас нет информации, что это критично, и какая-то ситуация ждёт нас в ближайшее время".

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина в случае вторжения РФ защитить свои территории собственными силами, сказал: "Да".

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Россия, Минобороны, Вторжение, Андрей Загороднюк.
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