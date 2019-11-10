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Мазур: Старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией

Мазур: Старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией
19:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По одному делу с Мазуром проходят Яценюк, братья Тягнибоки и Ярош.

Россия в свое время включила в розыск по одному делу с Игорем Мазуром и незрячего руководителя УНА-УНСО, и лицо, которому во время войн на Кавказе было 3,5 года.

Об этом рассказал в Люблине во время совместной с генконсулом пресс-конференции работник Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека, ветеран АТО Игорь Мазур ("Тополь").

"Интерпол, который ранее не ставил нас в черный список, тех, кто на Кавказе где-то освещал преступления, совершенные российской армией как в Грузии, так и в Чечне, то сейчас Интерпол включил нас в розыск. Не исключаю, что кроме меня и другие могут быть в списке. Оно немножко смешно, если бы не было так грустно. В этом деле, где прохожу я, проходит и Арсений Яценюк, проходят братья Тягнибоки, Ярош и еще там где-то есть пятеро парней. Ранее по этому делу проходил Николай Карпюк и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского правосудия в кавычках. Это дело делалось людьми, которые неадекватно оценивали года рождения, состояние здоровья людей. Потому что в этом деле даже некоторое время проходил господин Юрий Шухевич, который слепой, но поскольку он входит в руководство УНА-УНСО, то его тоже как боевика включили в это дело, и Ярослава Лагнюка, это наш председатель исполкома, которому в то время было 3,5 года, так же включили в это дело, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, что он принимал участие в боевых действиях", - рассказал Мазур.

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Он отметил, что различные международные структуры начинают слишком строго подходить к украинцам, вспомнил дело нацгвардейца Виталия Маркива и как оно закончилось в Италии, а также то, что Совет Европы принимал российскую делегацию.

"К сожалению, мы видим, - добавил Мазур, - что старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией, как Франция, Германия, так и Италия, Испания. Страны Прибалтики и Польша - это наши ближайшие союзники, и мы прекрасно понимаем, что только объединив наши усилия, мы можем противостоять оккупантам".

Как ранее сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, ветерана АТО Игоря Мазура отпустили на поруки генерального консула Украины в Люблине, и на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генконсульстве Украины.

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Сегодня утром Мазура привезли в отдел Окружной прокуратуры польского Холма для допроса.

Работник Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека ветеран АТО Игорь Мазур был задержан 9 ноября в пункте пропуска "Дорогуск" в Польше на основании запроса России в Интерпол.

По информации Минветеранов, в Польшу он ехал по приглашению польского экс-вице-спикера.

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Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана во время Революции достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015 года он стал офицером Вооруженных сил Украины - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе «М». В ноябре 2016 года, после демобилизации, Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской националистической самообороны.

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Польша, Россия, Чечня, Игорь Мазур.
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