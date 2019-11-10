Посол Украины в Польше: Игорь Мазур на свободе!

Новости Украины:Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщает об освобождении задержанного ранее на польской границе украинского добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, позывной "Тополь".

Об этом написал Дещица на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"Игорь Мазур на свободе! Прокурор удовлетворил наше ходатайство. Тополь передан на поруки украинских консулов и вместе с ними сейчас едет в Люблин. Спасибо за поддержку!", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в субботу в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев. В Киеве под польским консульством прошла акция против задержания Мазура.

Вице-спикер польского Сейма Госевская заявила, что Польша не станет передавать Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.