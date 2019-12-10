Самолет ВВС Чили на пути в Антарктиду с 38 людьми на борту потерпел крушение

Новости мира:Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду.

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находились 38 человек. Поиски судна, которое направлялось в Антарктиду, продолжаются. Об этом сообщает ВВС в Twitter.

"Самолет C130 Hercules через семь часов после потери связи признан потерпевшим крушение",— говорится в сообщении ВВС в Twitter.

Идут поиски возможных выживших.

На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет летел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы. Экипаж перестал выходить на связь в 18:13 (23:13 по киевскому времени).

Летевший в Антарктиду персонал должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.

Напомним, в США небольшой самолет, следовавший из города Шугар-Ленд в Боерн, разбился в районе международного аэропорта Сан-Антонио (штат Техас), три человека погибли.