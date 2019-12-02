В США разбился самолет с пассажирами, есть погибшие

В США небольшой самолет, следовавший из города Шугар-Ленд в Боерн, разбился в районе международного аэропорта Сан-Антонио (штат Техас), три человека погибли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя пожарной службы города.
"Вследствие неудачной аварийной посадки в воскресенье ночью в Сан Антонио погибли три человека", - говорится в сообщении.
По словам руководителя пожарной службы города Чарльза Худа, небольшой самолет следовал из Шугар Ленд в Бурну, в Техасе, когда у воздушного судна возникли проблемы с двигателем.
Он добавил, что пилот решил совершить аварийную посадку в Международном аэропорту Сан Антонио, однако самолет так и не долетел до посадочной полосы.
Отмечается, что обломки самолета были найдены на одной из улиц недалеко от аэропорта.
В настоящее время следствие должно установить все обстоятельства трагедии.
Как сообщалось, легкомоторный самолет упал на жилой район в штате Нью-Джерси на северо-востоке США, в результате чего загорелись по меньшей мере три дома.