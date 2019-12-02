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В США разбился самолет с пассажирами, есть погибшие

В США разбился самолет с пассажирами, есть погибшие
13:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Вследствие неудачной аварийной посадки в американском городе Сан Антонио, в штате Техас, погибли три человека.

В США небольшой самолет, следовавший из города Шугар-Ленд в Боерн, разбился в районе международного аэропорта Сан-Антонио (штат Техас), три человека погибли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя пожарной службы города.

"Вследствие неудачной аварийной посадки в воскресенье ночью в Сан Антонио погибли три человека", - говорится в сообщении.

По словам руководителя пожарной службы города Чарльза Худа, небольшой самолет следовал из Шугар Ленд в Бурну, в Техасе, когда у воздушного судна возникли проблемы с двигателем.

Он добавил, что пилот решил совершить аварийную посадку в Международном аэропорту Сан Антонио, однако самолет так и не долетел до посадочной полосы.

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Отмечается, что обломки самолета были найдены на одной из улиц недалеко от аэропорта.

В настоящее время следствие должно установить все обстоятельства трагедии.

Как сообщалось, легкомоторный самолет упал на жилой район в штате Нью-Джерси на северо-востоке США, в результате чего загорелись по меньшей мере три дома. 

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США, Самолет, Жертвы, Техас, Шугар-Ленд.
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