Извержение вулкана в Новой Зеландии: количество погибших увеличилось

Новости мира:В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли шесть человек.

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли уже шесть человек.

Об этом сообщает местное издание Stuff.

"Шестой человек погиб после извержения Вакаари (Уайт-Айленд) в понедельник днем", - говорится в сообщении.

Он раньше был доставлена в больницу Миддлмор, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Ранее сообщалось о 5 погибших.

Как отмечается, 27 спасенных пострадавших получили ожоги более 30 процентов тела. Вероятно, им понадобится пересадка кожи. У многих людей также повреждены легкие, некоторые пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На момент извержения вулкана вблизи него находилось 47 человек. Пострадавшие - люди в возрасте от 13 до 72 лет, большинство были туристами. Среди них - 24 человека из Австралии, двое - из Китая, четверо - из Германии, один человек из Малайзии, две из Великобритании, девять из США и пять из Новой Зеландии.

В полиции предупреждают, что вероятность того, что в результате извержения вулкана еще кто-то выжил, очень низкая.

Также полиция Новой Зеландии заявляет, что пока не будет открывать уголовное расследование смертей людей.

Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров - популярное туристическое направление. За последние годы на острове произошло несколько извержений, но никто не пострадал.