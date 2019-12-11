США, Канада и Мексика повторно договорились об условиях свободной торговли

Новости мира:США, Канада и Мексика повторно договорились о внесении ряда изменений в соглашение о свободной торговле.

Церемония подписания документа с участием официальных представителей трех стран состоялась в столице Мексики.

“Это были длительные, трудные и порой угрожающие переговоры. Мы дошли до финишной линии, поскольку научились работать вместе”, - сказала вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

По ее словам, все достигнутые в последнюю минуту договоренности — в национальных интересах Канады.

“Канада, США и Мексика договорились об улучшении новой NAFTA, усилят межгосударственное решение споров, защиту труда, окружающей среды, интеллектуальных прав, правил автомобилепроизводства, а также позволят сделать наиболее современную медицину доступной канадцам”, - подчеркнула вице-премьер-министр.

Отметим, что это уже вторая церемония подписания обновленной Североамериканского соглашения о свободной торговле представителями США, Канады и Мексики. Более год назад предварительный вариант соглашения был подписан во время саммита G20 в Аргентине, однако он натолкнулся на критику членов Палаты представителей США. Чтобы получить согласие законодателей, администрации Трампа пришлось заново провести переговоры относительно некоторых пунктов соглашения.

Как известно, оригинальное Североамериканское соглашение о свободной торговле было заключено между Мексикой, США и Канадой в 1994 году. До момента прекращения существования в 2018-ом оно оставалось крупнейшей в мире региональной зоной свободной торговли, с населением в 478 миллионов человек и совокупным ВВП в размере $20,7 триллиона, то есть около 30% мирового ВВП. Переговоры о пересмотре условий этого соглашения были начаты по инициативе президента США Дональда Трампа и продолжались более двух лет.