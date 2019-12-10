Будут внимательно наблюдать: в G7 отреагировали на новое соглашение между МВФ и Украиной

Новости Бизнеса:Страны "Большой семерки" приветствовали достижение соглашения между МВФ и Украиной.

Страны "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) будут внимательно наблюдать за выполнением соглашения о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл.

Об этом "Группа поддержки" Украина французского председательства в G7 сообщает в Twitter.

В "Большой семерке" заявили, что приветствуют договоренности между Украиной и МВФ о заключении новой программы расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл.

"Группа G7 приветствует этот ожидаемый и важный для продолжения реформ этап. Поддержка международного сообщества направлена на обеспечение суверенной, устойчивой и экономически успешной Украины. Мы будем внимательно наблюдать за выполнением этого соглашения", - заявили в "Большой семерке".

Група G7 вітає цей очікуваний і важливий для продовження реформ етап. Підтримка міжнародної спільноти спрямована на забезпечення суверенної, стійкої та економічно успішної України. Ми уважно слідкуватимемо за виконанням цієї угоди. https://t.co/whNVhqJ0SV — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 10, 2019

Как сообщалось ранее, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова ранее заявила, что соглашение с МВФ позволит нашей стране получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.