США поздравили Украину с достижением договоренности с МВФ

Новости Бизнеса:В посольстве США считают, что новое соглашение Украины с МВФ имеет решающее значение для экономического роста и военной обороны.

В посольстве Соединенных Штатов Америки заявляют, что новое соглашение Украины с Международным валютным фондом имеет решающее значение для экономического роста и военной обороны.

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в микроблоге Twitter.

"Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне по новой программе помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны", - заявили американские дипломаты.

Вітаємо Україну та #МВФ з досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги. Успішна програма МВФ має вирішальне значення для економічного зростання України та військової оборони. https://t.co/npFiHVB4W3 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 9, 2019

Как сообщалось ранее, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова ранее заявила, что соглашение с МВФ позволит нашей стране получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.