Скачать
Среда, 11.12.2019
Пожар в Одессе: пострадавшим выделено 3 млн гривен
Пожар в Одессе: пострадавшим выделено 3 млн гривен
Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам
Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря

В Канаде испытали первый в мире электросамолет

Смотрите фото (4)
В Канаде испытали первый в мире электросамолет
11:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter/Harbour Air Seaplanes

Новости мира:В Канаде успешно испытали первый в мире частный электросамолет.

Канадский оператор гидропланов Harbour Air объявил об успешном испытании первого частного электросамолёта.

Об этом сообщает ВВС.

"Гидросамолет с полностью электрическим приводом вылетел в Ванкувер, Канада", - говорится в сообщении.

В коротких испытательных полётах участвовал самолёт DHC-2 De Havilland Beaver с шестью пассажирами, оснащенный электродвигателем на литий-ионных батареях, которые Harbour Air предоставила американская компания magniX.

Как подчёркивают операторы, это был первый в мире частный полёт авиасудна с электрическим приводом.

"Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации - эры электричества", - говорится в общем заявлении Harbor Air и magniX.

Турецкий тяжелый беспилотник Akinci взлетел с украинскими двигателями (Видео)

Как отмечается, электрификация летательных суден может помочь сократить выбросы углекислого газа в авиационном секторе и способствовать в борьбе за климат.

Harbour Air надеется электрифицировать весь свой парк к 2022 году, если компании удастся получить сертификаты безопасности и разрешения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Самолет, Электросамолет, Harbour Air.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
04 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
05 Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали
Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
Как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество: календарь
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь