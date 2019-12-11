В Канаде испытали первый в мире электросамолет

Новости мира:В Канаде успешно испытали первый в мире частный электросамолет.

Канадский оператор гидропланов Harbour Air объявил об успешном испытании первого частного электросамолёта.

Об этом сообщает ВВС.

"Гидросамолет с полностью электрическим приводом вылетел в Ванкувер, Канада", - говорится в сообщении.

В коротких испытательных полётах участвовал самолёт DHC-2 De Havilland Beaver с шестью пассажирами, оснащенный электродвигателем на литий-ионных батареях, которые Harbour Air предоставила американская компания magniX.

Как подчёркивают операторы, это был первый в мире частный полёт авиасудна с электрическим приводом.

"Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации - эры электричества", - говорится в общем заявлении Harbor Air и magniX.

Как отмечается, электрификация летательных суден может помочь сократить выбросы углекислого газа в авиационном секторе и способствовать в борьбе за климат.

Harbour Air надеется электрифицировать весь свой парк к 2022 году, если компании удастся получить сертификаты безопасности и разрешения.