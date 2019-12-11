В Канаде жестко ограничат распространение электронных сигарет

Новости мира:В Канаде запретят ароматизированные электронные сигареты.

В канадской провинции Новая Шотландия запретят продажу ароматизированных электронных сигарет.

Об этом объявили в министерстве здравоохранения провинции.

"Правительство обеспокоено ростом количества молодых людей в провинции, которые используют электронные сигареты. Учитывая это, с 1 апреля 2020 года Новая Шотландия запретит продажу ароматизированных электронных сигарет", - говорится в распространенном министерством пресс-релизе.

Отмечается, что запрет на продажу станет лишь первым шагом в борьбе с курением молодежи. "В новом году провинция развернет общественную образовательную кампанию и примет дальнейшее законодательство в отношении электронных сигарет", - заявили в правительстве.

В пресс-релизе отмечается, что Новая Шотландия на протяжении последних 30 лет существенно уменьшила количество курильщиков среди молодежи, но этот прогресс остановился с появлением на рынке электронных, особенно ароматизированных, сигарет. "Недавний опрос, проведенный организацией Smoke Free Nova Scotia, показало, что 95% молодых людей в Новой Шотландии, которые употребляют электронные сигареты, сказали, что предпочитают ароматизованную продукцию. Более 48% сказали, что бросят курить, если ароматизированные е-сигареты запретят", - отмечается в документе.

Заметим, что другие канадские провинции тоже предпринимают шаги для уменьшения потребления электронных сигарет, но Новая Шотландия первой пошла на полный запрет ароматизированной продукции.