Крушение чилийского самолета: спасатели обнаружили обломки

Новости мира:В зоне поиска пропавшего по пути в Антарктиду самолета найдены обломки, сообщили в среду, 11 декабря.

Бразильские спасатели обнаружили в море вблизи Антарктиды обломки самолета, которые могут принадлежать пропавшему в начале недели чилийскому военному самолету. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на заявление министерства обороны Бразилии.

“Полярное судно бразильских ВМС “Адмирал Максимилиано” подобрало детали, совместимые с пропавшим самолетом “C-130 Hercules” Воздушных сил Чили”, - отмечает Xinhua.

Обломки были обнаружены в 518 км от прибрежного аргентинского города Ушуайа. “Бразильское полярное судно будет оставаться в зоне, сотрудничая с Чили в поисковой операции”, - добавили в министерстве.

Отдельно о находке другой детали, которая могла принадлежать пропавшему самолету, заявили в ВВС Чили, которые тоже принимают участие в поиске. “Воздушные силы собрали образцы губчатого материала для изучения”, - отмечает Xinhua.

Imágenes de los restos de esponja y la zona donde fueron encontrados. #FACh pic.twitter.com/ovjBUKcVpa — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) 11 декабря 2019 г.

Материал было обнаружено на поверхности воды в проливе Дрейка в 30 км на юг от места, где пропавший самолет последний раз выходил на связь.

Сейчас в поисковой операции принимает участие 640 человек, 21 самолет, 10 судов и четыре спутника, которые принадлежат разным государствам.

Напомним: в понедельник стало известно об исчезновении самолета ВВС Чили, на борту которого находились 38 человек. Самолет летел из Пунта-Аренас на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлави. Персонал, что летел в Антарктиду, должен был осмотреть трубопровод, который поставляет горючее на базу.