Извержение вулкана в Новой Зеландии: возросло количество погибших

Новости мира:Количество погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 14 человек.

Количество погибших в результате извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии достигло 14 человек. Об этом сообщает CNN.

В пятницу спасатели нашли еще шесть тел. Еще двух человек до сих пор считают пропавшими без вести.

Вулкан Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров популярен среди туристов.

За последние годы на острове произошло несколько извержений (одно из самых серьезных - в 2001 году), но тогда никто не пострадал. Последнее извержение произошло в 2016 году, однако тогда речь шла лишь о кратковременном выбросе пепла.

Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров - популярное туристическое направление. За последние годы на острове произошло несколько извержений, но никто не пострадал.